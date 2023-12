XV de France : Ntamack lâche une grande annonce sur son retour

Thibault Morlain

Victime d'une rupture du ligament croisé en août dernier, Romain Ntamack avait dû renoncer à la Coupe du monde de rugby avec le XV de France. Depuis, le demi d'ouverture du Stade Toulousain s'est fait opérer et est toujours en pleine rééducation. Mais visiblement, la guérison se passe très bien pour Ntamack, qu'on pourrait d'ailleurs revoir sur les terrains avant la fin de la saison.

Autre star du XV de France aux côtés d'Antoine Dupont notamment, Romain Ntamack avait dû renoncer à la Coupe du monde. Et pour cause... Victime d'une rupture du ligament croisé en préparation, il n'a eu d'autre choix que de déclarer forfait. Une grosse blessure qui éloigne depuis plusieurs mois maintenant Ntamack des terrains de rugby. Mais le joueur du Stade Toulousain travaille fort pour revenir à son meilleur niveau et sa rééducation avance d'ailleurs dans le très bon sens.

« Je suis même en avance sur les temps de passage »

Dans un entretien accordé au Parisien , Romain Ntamack a donné de ses nouvelles. Le demi d'ouverture du XV de France et du Stade Toulousain a alors confié : « J’ai repris la course aujourd’hui même (ce mardi). C’était sur tapis roulant et à 70% du poids du corps. C’est une étape importante. Je n’avais pas de doute car, jusque-là, tout s’est bien passé, tous les feux sont au vert et je suis même en avance sur les temps de passage établis par les médecins. Mais je fais attention car je ne veux pas brûler les étapes. (...) Qu'est-ce qui est le plus dur moralement ? Il y a des interrogations avant l’opération, puis on fonce ensuite. On bosse tellement qu’on ne voit pas les journées passer et on est fatigué le soir. Aujourd’hui, en revanche, je regarde les matchs et je ressens déjà l’envie de jouer. C’est ce qui est le plus dur. Mais je suis bien entouré et cela me donne de la force ».

« Je pense que je serai prêt fin mars, début avril »