XV de France : Surprise, Galthié reçoit une candidature !

Arnaud De Kanel

Le XV de France va tenter d'oublier la désillusion de la dernière Coupe du monde en brillant lors du prochain Tournoi des VI Nations. En février, Fabien Galthié retrouvera son groupe avec un premier choc face à l'Irlande. Et alors que l'échéance approche à grands pas, Alexandre Roumat en a profité pour déposer sa candidature.

Fabien Galthié doit certainement se creuser la tête pour établir la meilleure liste possible en vue du prochain Tournoi des VI Nations. Une chose est sûre désormais, Antoine Dupont ne sera pas du rendez-vous. Le capitaine du XV de France fera l'impasse pour préparer les JO avec l'équipe de rugby à VII. Des places vont certainement se libérer à d'autres lignes et certains comptent en profiter. C'est notamment le cas du Toulousain Alexandre Roumat.

«C'est quelque chose qui donne forcément envie»

A 27 ans, le joueur du Stade Toulousain, club avec lequel il a remporté le Top 14 la saison passée, rêve désormais de franchir une étape supplémentaire dans sa carrière en découvrant le XV de France de Fabien Galthié. « C'est quelque chose que j'ai goûté un tout petit peu car j'ai eu la chance d'être appelé deux ou trois fois dans des stages avec le quinze de France. C'est vrai que quand tu vois les mecs partir, et notamment chez nous, il y en a beaucoup, tu vois la moitié de l'équipe partir et vivre des moments exceptionnels, comme la Coupe du monde comme le Six Nations, comme des tournées à l'étranger. C'est quelque chose qui donne forcément envie et ça a toujours été un truc que j'ai gardé dans un coin de ma tête », a confié Alexandre Roumat pour RMC Sport . Il reste persuadé que s'il continue sur cette lancée, la porte finira par s'ouvrir.

«J'ai envie d'y regoûter»