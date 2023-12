XV de France : Dupont touché par les critiques, il répond cash

Alexis Brunet

Dernièrement, Antoine Dupont a été pas mal critiqué. Mourad Boudjellal avait par exemple affirmé que le demi de mêlée n'était plus le même joueur qu'avant, et qu'il faisait la tournée des magazines. Si le capitaine des Bleus préfère ne pas y prêter attention, il y a malheureusement toujours quelqu'un pour lui rapporter ce qui se passe sur le net. Cela peut alors perturber le joueur du Stade Toulousain.

Mourad Boudjellal n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. L'ancien président du Rugby club toulonnais avait vivement critiqué Antoine Dupont sur Eurosport . « Antoine Dupont, on le voit dans les magazines, on le voit partout ! Il a rencontré Zidane, il a rencontré Henry, il a rencontré tout le monde, mais sur le terrain, il ne rencontre plus le ballon. » Des propos qui ont fait réagir le capitaine des Bleus.

Dupont prend de la hauteur par rapport aux critiques

Interrogé sur les critiques, lors de son passage en conférence de presse, Antoine Dupont a affirmé que cela ne le blessait pas, mais qu'il fallait prendre de la hauteur tout de même. Ses propos sont rapportés par L'Équipe . « Vous savez, recevoir une "décla" de Mourad Boudjellal ne va pas mettre ma carrière entre parenthèses. On sait que ça dépend de la performance du week-end. On se doit donc d'être au meilleur niveau pour éviter tous ces jugements, et après essayer de prendre de la hauteur par rapport à ça. »

