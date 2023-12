Rugby : «Frustré», Antoine Dupont se lâche

Benjamin Labrousse

Après une dernière Coupe du monde riche en émotions, Antoine Dupont est de retour aux affaires avec le Stade Toulousain. S’il a récemment essuyé plusieurs critiques sur son niveau de jeu, le demi de mêlée et capitaine du XV de France s’est livré sur sa baisse de régime, concédant une certaine frustration.

Antoine Dupont dans le dur ? Deux mois après l’élimination du XV de France en quart de finale de la dernière Coupe du monde, le capitaine français a retrouvé les pelouses du Top 14 avec le Stade Toulousain. Mais pour certains comme Mourad Boudjellal ou encore Marc Lièvremont, les performances d’Antoine Dupont ne sont pas au niveau.

XV de France : Le club d'Antoine Dupont répond à ses détracteurs https://t.co/8M1dRV3TkE pic.twitter.com/NcTpnIPUEl — le10sport (@le10sport) December 8, 2023

« Il y a de la frustration sur les dernières prestations »

Dans un entretien accordé à la Dépêche , Antoine Dupont a pourtant affirmé que le retour de Coupe du monde s’était bien passé : « Physiquement, ça va très bien. Je retrouve toute mon intégrité. Nous avons pu bénéficier d’une période de repos conséquente après le quart de finale pour revenir progressivement donc ça va très bien. Mentalement, cela a fait du bien de pouvoir basculer aussi même s’il y a de la frustration sur les dernières prestations » .

« Je ne me suis pas trouvé flamboyant »