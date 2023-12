Une star des All Blacks débarque en Top 14, il déballe tout

Alexis Brunet

Pau a réalisé un sacré coup, puisque la Section Paloise a réussi à attirer une légende des All Blacks, Sam Whitelock. Après une coupure post-Coupe du monde, le Néo-Zélandais a enfin débarqué en France. Ce dernier a affiché toutes ses ambitions, et il ne compte pas faire de la figuration en Top 14.

La Coupe du monde de rugby s'est terminée il y a quelques semaines par une finale entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande. Ce sont les Springboks qui ont remporté la compétition, en s'imposant d'un point, 12-11. Sam Whitelock n'est donc pas devenu le seul joueur de l'histoire à remporter trois fois la Coupe du monde. Le All Black avait été titré en 2011, et en 2015.

Whitelock a débarqué à Pau

Après une pause de quelques semaines, Sam Whitelock a débarqué du côté de Pau. Le Néo-Zélandais s'est engagé avec la Section Paloise, et il y retrouve donc son frère Luke. Le deuxième ligne s'est confié à L'Équipe sur les raisons qui l'ont poussé à rejoindre le sud de la France, et visiblement l'aspect familial était au centre de son choix. « Venir ici est un choix de vie assumé en famille. Rejoindre Pau a été une décision très facile à prendre. J'ai demandé à mon frère si c'était un club où je pouvais bien me sentir, si ma famille se sentirait bien. Mais ça faisait déjà un moment qu'il avait semé les graines pour que je le rejoigne. J'en ai aussi discuté avec quelques Blacks qui sont passés ici comme Conrad Smith (2015-2018 comme joueur, 2018-2021 comme entraîneur de la défense), Colin Slade (2015-2020), Jamie Makintosh (2016-2019) qui m'ont dit la même chose que Luke. »

Sam Whitelock a toujours envie de gagner