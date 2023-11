XV de France : Dupont au top, il craint le pire

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Agé de 27 ans, Antoine Dupont est au sommet de sa carrière. Lors de la Nuit du rugby, le joueur du Stade toulousain a été désigné meilleur joueur du Top 14 et du XV de France. Mais le demi de mêlée craint une baisse de régime dans les prochaines années, surtout que l'attente du public est importante.

Antoine Dupont a vécu un Mondial délicat. Touché à la mâchoire lors de la rencontre face à la Namibie, le demi de mêlée a pu faire son retour pour le quart de finale face à l'Afrique du Sud, mais n'a pas réussi à se qualifier pour les demi-finales. Mais à 27 ans, Dupont est à la moitié de sa carrière. Et le joueur veut croire que le meilleur est à venir. L'un de ses cauchemar serait de baisser de régime et de décevoir ses coéquipiers.

Dupont craint une « décroissance »

« Moi ce qui me motive et ce qui peut m'inquiéter à certains moments, c'est la décroissance après avoir atteint un certain niveau. C'est de commencer à être moins bon, que ce soit vis-à-vis de moi ou des autres, de sentir que je suis moins performant, moins dominant. C'est de me décevoir moi et mes partenaires » a confié Antoine Dupont, qui doit vivre avec l'attente du public.

Dupont se prononce sur les attentes du public