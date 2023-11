Un phénomène va débarquer au XV de France, Galthié annonce la couleur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le prochain tournoi des Six Nations pourrait être l'occasion de voir débarquer de nouvelles têtes au sein du XV de France. Validé par Romain Taofifenua, Emmanuel Meafou devrait faire partie de cette nouvelle vague. Présent en conférence de presse ce vendredi, Fabien Galthié a confirmé que le deuxième-ligne était surveillé par son staff.

Agé de 25 ans, Emmanuel Meafou peut enfin rêver du XV de France. Il y a quelques jours, le deuxième-ligne du Stade toulousain a obtenu son décret de naturalisation. « Je m’entraîne à la chanter depuis des mois, avoue le garçon qui ne cache pas son amour et sa reconnaissance pour la France. Quand je suis arrivé en France il y a cinq ans, j’ai rencontré un pays et des gens formidables. On m’a ouvert les bras. Je vais rester dans ce pays pour très longtemps. Je suis très fier d’être Français » a confié Meafou, prêt à s'installer chez les Bleus .

Rugby : Une star imite Antoine Dupont ! https://t.co/n5EvUuHI4i pic.twitter.com/nhJ8FyRIsF — le10sport (@le10sport) November 23, 2023

« Je suis convaincu qu’il va vite gagner la confiance du staff »

Il devrait remplacer Romain Taofifenua, qui avait annoncé sa retraite internationale après la défaite face à l'Afrique du Sud. « C’est énorme qu’il puisse jouer, enfin. Et, sans mentir, j’aurais bien aimé qu’il fasse la Coupe du monde pour voir ce qu’il aurait pu amener à notre équipe. Il est attendu et il est jeune, mais il va rapidement être important. Je suis convaincu qu’il va vite gagner la confiance du staff. Il y a aussi Posolo Tuilagi qui ne va pas tarder à arriver. Les deux ensembles, ça va faire des ravages » avait lâché Taofifenua.

« Il est bien parmi les meilleurs deuxième ligne »