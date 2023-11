Révolution au XV de France, Galthié annonce du lourd

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après la dernière Coupe du monde, le XV de France repart sur un nouveau cycle. Fabien Galthié est resté aux manettes, mais est accompagné de nouveaux adjoints. Lors d'une conférence de presse organisée ce vendredi, le sélectionneur a présenté sa nouvelle équipe et a dévoilé ses ambitions pour les années à venir.

Le dernier Mondial a marqué la fin d'un cycle. Battu en quart de finale par l'Afrique du Sud (28-29), le XV de France repart sur de nouvelles bases. Fabien Galthié a assuré qu'il repartirait sur un cycle de quatre ans, mais a dû dire adieu à certains de ses adjoints. « Je salue Laurent Labit et Karim Ghezal qui ont fait un travail extraordinaire avec nous et qui sont partis au Stade français, Thibault Giroud qui est parti à l’UBB, et Philippe Turblin qui reste à Colomiers » a-t-il confié lors d'une conférence de presse organisée ce vendredi. Face aux journalistes, Galthié a présenté sa nouvelle équipe composée de Laurent Sempéré, Nicolas Jeanjean et Patrick Arlettaz.

« C’est un turnover qui est plutôt bien maîtrisé »

« C’est un turnover qui est plutôt bien maîtrisé. On a travaillé avec un staff pendant quatre ans qui n’a pas bougé, et qui s’est même renforcé au cours du temps. Ce sont des cycles. Ces rotations sont normales sur le nombre, mais cela a été un challenge pour moi de retrouver des compétences. On va se découvrir. Ce fut une première séquence qui nous a permis de nous projeter sur le troisième jour de la semaine qui précédera le match contre l’Irlande. Cela nous a permis de nous rencontrer dans la matière » a confié Galthié. Selon lui, le meilleur est à venir.

« Après le temps de la colère, vient le temps de l’ambition »