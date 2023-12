XV de France : Coup dur pour Antoine Dupont, il déballe tout

Benjamin Labrousse

Lors du troisième match du XV de France pendant la Coupe du monde, Antoine Dupont avait été sévèrement blessé à la mâchoire. Victime d’une fracture maxillo-zygomatique, le capitaine de l’équipe de France avait été opéré dans la foulée. Quasiment deux mois après l’élimination de la France en quart de finale, le demi de mêlée du Stade Toulousain a évoqué l’évolution de cette grosse blessure.

Ce jour-là, le XV de France a tremblé. Alors que les hommes de Fabien Galthié affrontaient la Namibie, Antoine Dupont recevait un gros choc au niveau de la mâchoire. Dès lors, beaucoup pouvaient penser que le capitaine et meilleur joueur français allait être forfait pour le reste de la compétition. Mais très rapidement opéré et pris en charge, Antoine Dupont avait pu récupérer son brassard pour le quart de finale finalement perdu face à l’Afrique du Sud.

Antoine Dupont critiqué, le XV de France monte au créneau https://t.co/hvLJZcPZs2 pic.twitter.com/7dNHns9Qpu — le10sport (@le10sport) December 6, 2023

« Je retrouve toute mon intégrité »

Mais alors que ce genre de blessure est susceptible de laisser certaines séquelles importantes, Antoine Dupont a apporté des nouvelles rassurantes. Dans un entretien accordé à la Dépêche , le capitaine du XV de France a affirmé avoir eu le temps de récupérer. « Physiquement, ça va très bien. Je retrouve toute mon intégrité. Nous avons pu bénéficier d’une période de repos conséquente après le quart de finale pour revenir progressivement donc ça va très bien » .

« Cela a fait du bien de pouvoir basculer »