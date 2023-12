XV de France : Après le Mondial, Boudjellal dézingue Galthié

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Fabien Galthié ne s'est pas fait que des amis après la dernière Coupe du monde. Battu dès les quarts de finale de la compétition par l'Afrique du Sud (28-29), le technicien a été critiqué par ses collègues en raison de son silence après cette élimination. Mourad Boudjellal est l'une des personnalités à avoir pointé du doigt le comportement du sélectionneur tricolore.

Fabien Galthié visait la victoire lors du dernier Mondial en France. C'est raté. Le XV de France s'est incliné dès les quarts de finale par l'Afrique du Sud. Une défaite, qui a profondément irrité Fabien Galthié, qui s'est terré dans le silence après la compétition. Un comportement qui a déçu Mourad Boudjellal, ancien président du RCT.

XV de France : Galthié ouvre la porte à de nouveaux ovnis https://t.co/UgZCJAIu9A pic.twitter.com/HHRGPgUjE1 — le10sport (@le10sport) December 7, 2023

« Il ne réalise pas qu’il a déçu une nation entière »

« Il dit: J’ai signé pour cinq ans et je vous emmerde. Il ne réalise pas qu’il a déçu une nation entière. Il n’accepte pas d’avoir pris une leçon de stratégie par le staff sud-africain. J’étais au comité directeur de la LNR en 2019 quand on a dit oui à toutes ses demandes, même les plus exorbitantes. Les 80 % de victoires, on s’en fout, ce qui compte c’est la Coupe du monde et, avec tous ses moyens, il n’a fait qu’égaler les plus mauvais résultats de ses prédécesseurs. » a déclaré Boudjellal dans les colonnes du Parisien . Ancien sélectionneur du XV de France, Pierre Berbizier est du même avis.

Berbizier regrette l'attitude de Galthié