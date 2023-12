Rugby : De retour, Bernard Laporte vide son sac

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Bernard Laporte est de retour et cela fait grincer des dents. Condamné en première instance pour corruption et trafic d'influence l'ancien président de la FFR a accepté l'offre de Mohed Altrad. Désormais directeur du rugby de Montpellier, l'ancien sélectionneur a évoqué ce retour et annoncé ses objectifs pour cette saison.

Bernard Laporte est de retour sur le devant la seine. Dans le collimateur de la justice ces dernières semaines, l'ancien sélectionneur du XV de France a accepté de reprendre en main Montpellier, actuel lanterne rouge du Top 14. Accompagné d'un nouveau staff, il a la délicate mission de relever cette équipe et d'assurer son maintien. Lors d'un entretien accordé à France 3 Occitanie, Bernard Laporte a accepté d'évoquer ce retour.

Rugby : Un retour raté pour Laporte, «tout n'a pas fonctionné comme on l'aurait souhaité» https://t.co/kB15zdrfKh pic.twitter.com/UdhALLrVQ6 — le10sport (@le10sport) December 5, 2023

« Si ce n'avait pas été Mohed Altrad, je ne l'aurais jamais fait »

« Si ce n'avait pas été Mohed Altrad, je ne l'aurais jamais fait. C'est clair. Jamais je n'aurai accepté à nouveau ce challenge parce que j'avais d'autres choses à faire. On a vécu de telles choses ensemble que quand il te le demande, tu dis oui. C'est fusionnel maintenant. Quand il m'a dit maintenant il faut le faire, j'ai répondu je serai là ce soir (…) Il me téléphone, je sens qu'il faut aller vite. Tout simplement. J'ai contacté Patrice Collazo et Vincent Etcheto, Antoine Battut avait déjà signé, ils s'entendent bien. On a fait ça en trois heures » a confié Laporte.

Bernard Laporte a une mission