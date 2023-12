XV de France : Le club d'Antoine Dupont répond à ses détracteurs

Thibault Morlain

Après la Coupe du monde de rugby, Antoine Dupont a retrouvé le Stade Toulousain. Mais aux yeux de certains observateurs, la star du XV de France semble quelque peu émoussée, n'ayant plus le même rayonnement qu'il y a quelques mois. De quoi valoir à Dupont certaines critiques, mais dans cette situation, Ugo Mola, entraîneur du Stade Toulousain, a volé au secours de son demi de mêlée.

Depuis son retour de la Coupe du monde, Antoine Dupont fait l'objet de plusieurs critiques. Ça avait notamment été le cas de la part de Mourad Boudjellal, qui regrettait que le joueur du Stade Toulousain ne soit plus le même : « Je trouve qu’Antoine Dupont, depuis qu’il a été médiatisé, ce n’est plus Antoine Dupont avec un t, c’est Antoine Dupont avec un d comme dans Tintin. Ce n’est plus le vrai Antoine Dupont ». De même, Marc Lièvremont, ancien sélectionneur du XV de France, avait confié quand le demi de mêlée était redevenu un joueur normal.

« Décisif à chaque match »

Les reproches fusent, mais Antoine Dupont peut compter sur le soutien de l'entraîneur du Stade Toulousain. En conférence de presse, rapporté par RMC , Ugo Mola a répondu à Mourad Boudjellal, Marc Lièvremont et ceux qui critiquent la star du XV de France, lâchant alors : « Je ne vais pas défendre Antoine Dupont des critiques extérieures. Que Mourad Boudjellal, qui a maitrisé son sujet en terme de droit d'image, pose des questions sur le droit d'image d'Antoine Dupont, je pense qu'il aurait été bien plus adroit de s'en occuper à l'époque. Marc Liévremont est dans son rôle de consultant, d'ancien sélectionneur qui n'a plus entraîné depuis très longtemps. Il y a plein d'avis, mais moi, l'avis et l'opinion général d'Antoine, ça m'importe peu. C'est évident important car ça peut nuire ou agir sur son moral, mais quand je vous dit qu'il est normal ce garçon, qu'il est sain et heureusement qu'il est très équilibré, vous en avez encore plus l'exemple. Les héros du monde du sport et particulièrement du rugby sont ceux qu'on a magnifiés pour les tuer quelques temps après. Est-ce qu'Antoine passe dans cette phase là ? Au regard de sa popularité, je ne crois pas. Au regard de son rugby, je ne crois pas. Ce qu'on lui reproche ces dernières semaines, c'est deux fois titulaire, deux fois remplaçant, décisif à chaque match. Mais peut-être qu'il n'a pas traversé le terrain comme il le faisait il y a quelques temps. Mais décisif à chaque match ... ».

« S'il reste le Antoine que vous trouvez très moyen, je vais m'en contenter »