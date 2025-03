«Égoïste», il balance cash sur Thierry Henry !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

De 1993 à 2012, date de sa retraite, Laurent Leroy a sillonné les routes de France et de Suisse. Une aventure qui le mènera au PSG en 1998. Si l'attaquant a eu une carrière honorable, il évoque de nombreux regrets, comme celui de n'avoir jamais remporté de titre avec le club parisien. Avec honnêteté, il a fait part de son amertume.

Surtout connu pour avoir porté le maillot du PSG entre 1998 et 2003, Laurent Leroy a jeté un coup d’œil au rétroviseur lors d’un entretien accordé à Farid and Co. Dans cet entretien, l’ancien attaquant évoque ses regrets, notamment celui de ne pas avoir remporté de titre dans la capitale. Il le reconnaît facilement, il aurait aimé intégrer cette équipe sous l’ère QSI. Une autre de ses déceptions concerne l’équipe de France.

« Thierry Henry ? Un joueur égoïste »

« J’aurais pu peut-être faire l’Equipe de France… J’ai quand même fait l’équipe de France A’, les Espoirs avec Thierry Henry et David Trézéguet. Eux, c’était des joueurs égoïstes, de vrais buteurs. J’aurais pu aussi l’être mais je ne l’ai jamais été, parce que ce n’est pas mon tempérament. Mais je ne regrette rien (sourire) […] Tant que j’étais dans le groupe, je me disais que c’est parce que j’avais fait un bon entraînement la semaine, et j’ai toujours saisi ma chance quand on me l’a donnée, j’ai toujours marqué. Mais après, il y a des joueurs qui n’aiment pas être sur le banc, ne pas jouer une minute, mais moi j’ai toujours joué en rentrant en plein match. Je n’étais pas égoïste, je n’ai jamais été égoïste » a confié Leroy.

« Je m’en foutais d’être une star »

Tout au long de sa carrière, Leroy a fait preuve d’altruisme, comme par exemple avec Christian, son ancien coéquipier au PSG et aux Girondins de Bordeaux. « Oui, c’est exact, si j’avais été plus égoïste, j’aurais fait une autre carrière. Christian, je l’ai fait briller, il a d’ailleurs été en sélection brésilienne. Je sais que c’est moi qui l’ai fait briller, et d’ailleurs dès qu’il fait une interview il en parle toujours. Je lui donnais de la valeur en fait, je lui donnais tout. Mais j’ai toujours… Je m’en foutais d’être une star. J’adorais ce joueur » a-t-il lâché.