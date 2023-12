XV de France : Galthié ouvre la porte à de nouveaux ovnis

Arnaud De Kanel

Le Tournoi des VI Nations pourrait bien réserver quelques surprises côté XV de France. En effet, Fabien Galthié, qui devra composer sans Antoine Dupont et Romain Ntamack, pourrait faire appel à de nouveaux jeunes joueurs. Les fameux ovnis ont reçu un message fort du sélectionneur qui avoue les suivre de près.

La dernière Coupe du monde a peut-être fermé une page du XV de France pour en écrire un plus belle. Plusieurs jeunes joueurs sont en effet susceptibles d'être appelés par Fabien Galthié lors du prochain Tournoi des VI Nations. Outre Emmanuel Meafou, pour qui ça ne semble plus faire de doute, le sélectionneur a évoqué d'autres noms.



Reus, Le Garrec, Gailleton...

Dans cette liste, on pourrait retrouver Hugo Reus. « Déjà il faut le féliciter parce qu’il est champion du monde des moins de 20 ans. C’est un exemple, en effet. Je me souviens d’ailleurs que lui et Baptiste Jauneau étaient dans une séance que nous avions menée à Sabres, où nous nous étions entraînés à entraîner. Hugo Reus était dans le comité d’Aquitaine. On les avait remarqués et en quatre ans ils ont fait un chemin incroyable. Il a le droit, il a tout le potentiel de penser qu’il peut entrer dans ce vestiaire, oui », a déclaré Fabien Galthié au Midi-Olympique . Le sélectionneur du XV de France a également parlé de Nolann Le Garrec et Emilien Gailleton dans cet entretien mais il s'est attardé particulièrement sur Loïs Guérois.

«Ils doivent savoir qu’on les suit»