XV de France : Une star de Galthié boucle son transfert, c'est déjà validé

Arnaud De Kanel

Attendu à l'UBB après la Coupe du monde, Damian Penaud réussit des débuts tonitruants avec son nouveau club. Marqueur mais aussi passeur, l'ailier star du XV de France de Fabien Galthié fait déjà l'unanimité. Son manager, Yannick Bru, ne tarit pas d'éloges à son sujet et il se réjouit de son adaptation expresse.

Comme la plupart des joueurs qui ont participé à la Coupe du monde avec le XV de France, Damian Penaud a repris la compétition avec son club. Et l'ailier n'est pas revenu à Clermont mais bien à l'UBB, son nouveau club. En six rencontres, Penaud a marqué 9 essais, soit un ratio d'un essai toutes les quarante-cinq minutes. L'ailier du XV de France se mue également en passeur. Il a d'ailleurs été impliqué sur les deux essais de l'UBB face à Bristol ce week-end et son nouvel entraineur, Yannick Bru, est déjà comblé.

«C’est la caractéristique des grands joueurs»

« Après, c’est la caractéristique des grands joueurs que d’avoir cette capacité d’anticipation ou d’adaptation au collectif. Damian marque, on connaît ses qualités de finisseur, mais en tout cas je n’oublie pas qu’avant qu’il marque, beaucoup de joueurs touchent le ballon », a déclaré le coach de l'UBB dans des propos relayés par Midi Olympique . Il ne dit déjà que du bien de son nouveau joueur.

«C’est un chouette mec, qui est positif, dynamique»