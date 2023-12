Polémique avec Dupont, Boudjellal répond

Arnaud De Kanel

Mourad Boudjellal avait déclenché une polémique en critiquant publiquement et assez violemment Antoine Dupont. L'ancien président du RC Toulon s'était attiré les foudres de plusieurs observateurs et face à l'ampleur de la polémique, il a décidé de sortir du silence pour mettre les choses au point. Il assure qu'il n'avait pas l'intention de blesser le demi de mêlée du XV de France.

Une chose est sûre, Mourad Boudjellal n'a pas sa langue dans sa poche. Il l'a encore démontré en critiquant Antoine Dupont dans sa chronique Mourad de Toulon sur Eurosport il y a quelques jours. « Antoine Dupont, on le voit dans les magazines, on le voit partout. Il a rencontré Zidane, Henry, tout le monde, mais sur le terrain, il ne rencontre plus le ballon. Je trouve qu’Antoine Dupont, depuis qu’il a été médiatisé, ce n’est plus Antoine Dupont avec un "t", c’est Antoine Dupont avec un "d" comme dans Tintin. Ce n’est plus le vrai Antoine Dupont. Donc voilà, tu vas oublier les magazines et on retourne au turbin », avait lâché l'ancien président du RCT. Boudjellal a voulu éteindre la polémique.

Dupont surpasse Mbappé, les Français sont unanimes https://t.co/cmLJWYfZgi pic.twitter.com/LyHNSWxeo8 — le10sport (@le10sport) December 17, 2023

«Ce n’est pas Antoine Dupont qui était visé»

Dans un entretien accordé au Midi-Olympique , le natif d'Ollioules s'est expliqué sur sa sortie remarquée sur Dupont. « D’abord, "Mourad de Toulon" est une chronique humoristique dans laquelle je me permets de dire quelques vérités. Enfin, surtout les miennes. Je n’ai absolument rien contre Antoine Dupont, au contraire. C’est un joueur exceptionnel, le meilleur du monde et aucun doute n’est permis. Si j’en suis venu à faire cette déclaration, ce n’est pas Antoine Dupont qui était visé. Ce sont tous ceux qui ont décidé de faire de lui une star. Tous ceux qui le mettent sur les abribus, à la une des magazines. Je trouve qu’on en a trop fait sur lui pendant la Coupe du monde. Tout comme on en a trop fait sur d’autres joueurs. Une Coupe du monde se gagne avec des besogneux, des mecs qui bossent. À mon avis, Antoine Dupont paie ici le fait que le rugby français avait besoin de stars », a assuré Mourad Boudjellal, avant de poursuivre.

«C’est donc un peu le revers de la médaille que Dupont prend aujourd’hui»