XV de France : Les folies financières sont terminées pour Galthié

Thibault Morlain

Après l'échec de la Coupe du monde, le XV de France va devoir vite relever la tête puisque le Tournoi des VI Nations arrive prochainement. A partir de février prochain, les joueurs de Fabien Galthié tenteront d'aller décrocher un Grand Chelem, mais voilà qu'il faudra faire avec quelques changements au quotidien. En effet, la FFR est en proie à certaines difficultés financières et le XV de France de Galthié va devoir quelque peu se serrer la ceinture et revoir ses habitudes.

C'est visiblement la crise au sein de la FFR. Dans des propos rapportés par L'Equipe , Florian Grill, président de la fédération, avoue : « Le déficit d'exploitation s'élève à environ 40 millions d'euros en deux saisons. Avec d'abord 16 millions pour la saison 2022-2023. Et sur la saison 2023-2024, ils nous avaient annoncé un déficit de 9 millions, mais avec les problèmes du GIE, le non-accès au Stade de France pendant les travaux sans indemnisation, le déficit d'exploitation sera de 23 ou 24 millions. On a des pistes pour remonter la pente ».

Le XV de France va réduire les dépenses

Et pour remonter la pente, la FFR devrait notamment demander au XV de France de faire des efforts et changer quelque peu ses habitudes. Ainsi, comme expliqué par le quotidien sportif, alors que Fabien Galthié avait l'habitude d'emmener ses joueurs régulièrement en stage loin de Marcoussis, cela devrait être plus rare et le XV de France devrait davantage rester dans son centre d'entraînement. « L'équipe de France représente 80 % de nos revenus et l'objectif n'est pas de couper drastiquement ses moyens. Mais bien sûr qu'on a le droit d'être modéré. Sans s'interdire quelques stages ailleurs, on va essayer de les effectuer davantage à Marcoussis pour limiter les frais. L'idée n'est pas du tout de couper les ailes de l'équipe de France », explique Florian Grill.

« On veut de la modération »