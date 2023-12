Révolution au XV de France, Galthié dévoile les coulisses

Arnaud De Kanel

L'élimination en quart de finale de la Coupe du monde face à l'Afrique du Sud a tourné une page du XV de France sous l'ère Fabien Galthié. Comme prévu, Patrick Arlettaz et Laurent Sempéré ont rejoint le staff de l'ancien demi de mêlée tandis que Nicolas Jeanjean est monté en grade. Le sélectionneur a évoqué ces multiples changements.

Fabien Galthié va continuer l'aventure avec le XV de France mais avec un staff différent de celui qui a œuvré durant la Coupe du monde. Patrick Arlettaz et Laurent Sempéré font leur arrivée tandis que le rôle de Nicolas Jeanjean va évoluer, tout comme celui de Raphaël Ibanez.

Les confessions de Galthié sur les arrivées de Sempéré et Arlettaz

« Comment j'ai choisi Arlettaz ? Patrick fait partie de ces entraîneurs qui sont attirés par l’attaque. Quand j’allais le voir à Perpignan, je lui disais souvent : "Patrick, tu ne me parles que de l’attaque… Et la défense ?" (rires) Il est obsédé par l’attaque. Maintenant, il va devoir faire bon ménage avec Shaun Edwards… Je l’ai prévenu que ce serait 50/50 ! Je sentais chez lui une grande appétence. Et ce que j’aime dans son parcours, c’est qu’il a ferraillé avec des équipes qui ne gagnaient pas les compétitions. Des équipes qui jouaient le maintien, qui descendaient, qui se relevaient, qui remontaient. Ça, ça forge une expérience, un caractère, un homme quoi. Avec Laurent j’étais dans l’observation. C’est facile : je voyais au Stade français un paquet d’avants dominant depuis qu’il l’avait pris en charge. J’ai regardé les performances du pack. Il était disponible après un changement d’organisation au Stade français et j’ai proposé à Laurent cette opportunité », a déclaré Fabien Galthié dans un entretien accordé au Midi Olympique , avant de poursuivre.

«Dans son contrat, ses compétences sont élargies»