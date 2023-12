XV de France : Coup de tonnerre pour l’avenir d’Antoine Dupont ?

Thibault Morlain

Antoine Dupont ne participera pas au prochain Tournoi des VI Nations avec le XV de France. En effet, le joueur du Stade Toulousain a décidé de participer aux prochains Jeux Olympiques, rejoignant pour cela l’équipe de France de rugby à 7. Un choix fort de la part de Dupont et cela pourrait également avoir certaines répercussions sur son avenir. Explications.

N’ayant pas réussi à remporter la Coupe du monde avec le XV de France, Antoine Dupont a décidé de se fixer un nouvel objectif. Ainsi, l’été prochain, il tentera de décrocher l’or olympique aux JO. Dupont a ainsi décidé d’intégrer l’équipe de France de rugby à 7 pour l’occasion, même si cela signifie qu’il manquera notamment le prochain Tournoi des VI Nations avec le groupe de Fabien Galthié. Comme Kylian Mbappé ou encore Victor Wembanyma, Antoine Dupont veut décrocher l’or olympique… Avant de rejoindre un nouveau club ?

Quelle condition physique pour Dupont après les JO ?

Avec cette participation d’Antoine Dupont aux Jeux Olympiques, le Stade Toulousain se pose une question : dans quel état physique va-t-il revenir pour la saison 2024-2025 ? Actuellement, la star du rugby français enchaine et elle ne va donc pas se reposer cet été. A ce propos, rapporté par L’Equipe , Didier Lacroix, président du Stade Toulousain, a confié : « S'il est rincé et qu'il a l'impression de ne pas avoir coupé depuis un moment, il faudra qu'on se pose la question de sa récupération. La substitution d'Antoine Dupont sur cette période-là est à prévoir. Comment ? On adapte des règlements ? C'est un cas très particulier ».

Un avenir au Japon pour Antoine Dupont ?

Et voilà que selon les informations du quotidien sportif, pour qu’Antoine Dupont puisse souffler après les Jeux Olympiques, il pourrait quitter le Stade Toulouse et rejoindre une autre formation. Il est alors question d’une possible pige du côté du Japon pour la star du XV de France. Antoine Dupont pourrait alors découvrir un nouveau championnat, mais s’il venait à mettre le cap vers l’Est, le capitaine de Fabien Galthié pourrait également manquer le Tournoi des VI Nations en 2025. A suivre…