XV de France : Macron envoie un message fort à Dupont

Arnaud De Kanel

Antoine Dupont est devenu une véritable star depuis la Coupe du monde disputée en France pendant l'automne. Mais depuis l'élimination du XV de France face à l'Afrique du Sud, le demi de mêlée fait l'objet de nombreuses critiques, notamment sur son choix de faire l'impasse sur le prochain Tournoi des VI Nations afin de se préparer pour les JO. L'histoire va loin puisque le Président de la République, Emmanuel Macron, a été invité à se prononcer sur ce choix tant discuté.

Reconnu dans le milieu de l'ovalie mais pas forcément par le grand public avant la Coupe du monde, Antoine Dupont est entré dans une autre dimension. Chaque faits et gestes du joueur du Stade Toulousain sont désormais commentés, à l'instar d'un Kylian Mbappé. Le capitaine du XV de France doit également faire face à de nombreuses critiques mais il peut compter sur le soutien du chef d'Etat, Emmanuel Macron.

XV de France : Antoine Dupont n'est plus intouchable https://t.co/lu1m9tKUOC pic.twitter.com/AgIDtXtPt2 — le10sport (@le10sport) December 24, 2023

Dupont aux JO : Macron salue «un choix courageux»

Critiqué après pris la décision de faire l'impasse sur le prochain Tournoi des VI Nations pour participer aux JO, Antoine Dupont a té conforté dans son choix par le Président de la République. « Il est l’un des joueurs de l’année parce qu’il a été un peu capitaine courage. J’ai vu sa blessure et dans quel état il est sorti du terrain. C’est un capitaine courageux. Il porte des valeurs d’humilité, de courage, de force. Il a fait ce choix courageux d’aller aux Jeux Olympiques et de partir vers le rugby à sept », a déclaré Emmanuel Macron sur le plateau de C à vous mercredi dernier. Preuve du lien étroit qui unit le capitaine du XV de France et le chef de l'Etat depuis quelques temps.

Macron-Dupont, la bonne entente perdure

Lors de l'entre-deux tours de l'élection présidentielle en 2022, Antoine Dupont, comme d'autres sportifs, avait appelé à voter Emmanuel Macron pour faire barrage à Marine Le Pen. Les deux hommes avaient également posé ensemble en juillet 2022 dans le cadre de l'étape du Tour de France entre Castelnau-Magnoac et Cahors. Le capitaine du XV de France avait reçu le chef de l'Etat dans son domicile familial.