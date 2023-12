Surprise de la Coupe du monde, il peut changer les plans de Galthié

Axel Cornic

L’absence d’Antoine Dupont est l’une des grandes inquiétudes du prochain Tournoi des 6 Nations, mais Fabien Galthié va également devoir se passer de Romain Ntamack, son autre maitre à jouer. L’ouvreur du Stade Toulousain est en effet en pleine convalescence après sa grave blessure au genou et si pour son coéquipier la succession fait débat, ce n’est absolument pas le cas au poste de 10.

Le Tournoi des 6 Nations 2024 va marquer le début du nouveau quadriennat de Fabien Galthié. Mais il va surtout marquer le début d’un nouveau cycle, auquel ne participeront ni Antoine Dupont ni Romain Ntamack. Le premier sera en effet avec France 7 pour préparer les Jeux Olympique 2024 de Paris, tandis que le second n’aura pas encore récupéré de sa grave blessure au genou.

Un XV de France sans Dupont et Ntamack

Les débats vont bon train concernant le remplaçant de Dupont, avec Maxime Lucu qui semble être le grand favori pour devenir le titulaire du XV de France à la mêlée. Le capitaine de l’UBB réalise en effet un après-Coupe du monde de très haut niveau et Fabien Galthié semble être fan, puisqu’il lui a toujours fait confiance ces dernières années. La surprise pourrait être au poste de numéro 2, avec un jeune talent comme Baptiste Jauneau ou Nolann Le Garrec qui pourrait voler la vedette de Baptiste Couilloud.

Jalibert, déjà indiscutable ?

Pour le poste de numéro 10, la situation semble être beaucoup plus claire. Car Matthieu Jalibert a montré pendant la Coupe du monde qu’il pouvait remplacer Romain Ntamack, même s’il n’a pas le même profil. L’ouvreur de l’UBB fait l’unanimité et à l’image de son coéquipier en club, il a livré des prestations plus que satisfaisantes ces dernières semaines. Mieux, il connait le XV de France et semble avoir la confiance de Fabien Galthié, avec Antoine Hastoy qui pourrait être sa doublure lors du Tournoi des 6 Nations 2024.