Les nouvelles stars du XV de France arrivent !

Le Tournoi des 6 Nations 2024 pourrait être le début d’un tout nouveau cycle pour le XV de France de Fabien Galthié. Après l’échec de la Coupe du monde, une nouvelle génération pourrait déferler chez les grands, avec le rugby français qui peut se targuer d’avoir l’un des plus gros viviers de talents au monde.

La France semblait pouvoir décrocher son premier titre mondial cet automne, mais la mission de Fabien Galthié s’est finalement soldée par un échec. Sous contrat jusqu’en 2028, le sélectionneur pourra tout de même se rattraper lors du prochain quadriennat, avec un nouveau cycle qui s’annonce excitant.

Meafou et Tuilagi, les nouveaux monstres du XV de France

Car on peut trouver un nouveau prodige à quasiment chaque poste pour les années à venir ! En commençant pas le pack d’avants, Thomas Laclayat devrait prendre de plus en plus d’importance au poste de pilier droit, représentant donc un véritable successeur de Uini Atonio. Derrière lui on en présente plus la deuxième-ligne qui pourrait potentiellement être formée par Emmanuel Meafou et Posolo Tuilagi. Moyenne d’âge 22 ans, un poids cumulé de presque 300kg et quasiment 2m de hauteur pour les deux. La troisième-ligne n’est pas en reste, avec notamment Marko Gazzotti, Lenni Nouchi et Oscar Jégou.

Depoortère, le nouveau Jauzion ?

Dans les lignes arrière les talents ne manquent également pas, avec Baptiste Jauneau et Hugo Reus qui pourraient bien être le visage de la charnière française de demain. Au poste de 9 on n’oublie pas non plus Nolann Le Garrec, qui en dépit de ses 21 ans est déjà bien connu par les amateurs du Top 14. Dans la charnière centrale on a peut-être deux des plus grands talents européens avec un Nicolas Depoortère qui impressionne avec l’UBB, ainsi qu’un Émilien Gailleton qui a failli disputer la dernière Coupe du monde ou encore un Paul Costes qui fait son trou au Stade Toulousain. A l’arrière et à l’aile la vie est également belle avec notamment le phénomène Louis Bielle-Biarrey qui devrait s’installer pour longtemps avec le XV de France, sans oublier Théo Attisogbe, qui est en train de se faire un nom avec la Section Paloise.