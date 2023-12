XV de France : Le pari de Boudjellal sur l'avenir d'Antoine Dupont

Thibault Morlain

A 27 ans, Antoine Dupont a encore de très belles années devant lui que ce soit avec le Stade Toulousain ou le XV de France. Il n'empêche que Mourad Boudjellal a déjà une petite idée pour l'avenir de la star du rugby français. Que nous réserve alors Dupont pour la suite ? L'ancien patron du RCT a fait un pari, l'imaginant alors marcher dans les traces de Fabien Galthié et devenir sélectionneur du XV de France.

Dernièrement, Mourad Boudjellal n'avait pas été tendre avec Antoine Dupont. Déçu du niveau du joueur du Stade Toulousain depuis son retour de la Coupe du monde avec le XV de France, l'ancien patron du RCT s'était ainsi permis de le critiquer, lâchant notamment : « Antoine Dupont, on ne le voit dans les magazines, on le voit de partout. Il a rencontré Zidane, Henry, tout le monde, mais sur le terrain, il ne rencontre plus le ballon. Je trouve qu’Antoine Dupont, depuis qu’il a été médiatisé, ce n’est plus Antoine Dupont avec un t, c’est Antoine Dupont avec un d comme dans Tintin. Ce n’est plus le vrai Antoine Dupont. Donc voilà, tu vas oublier les magazines et on retourne au turbin ».

« Il est redevenu Super Dupont »

C'est finalement sur le terrain qu'Antoine Dupont a répondu. Et de la meilleure des manières... En effet, le demi de mêlée du Stade Toulousain a de nouveau brillé, pour le plus grand plaisir de Mourad Boudjellal. « La bonne nouvelle pour Toulouse, c'est qu'Antoine Dupont est redevenu Antoine Dupont, il est redevenu Super Dupont. Comme quoi un peu de critiques, ça peut motiver », a-t-il confié lors de sa chronique Mourad de Toulon pour Eurosport .

« Antoine Dupont finira sélectionneur du XV de France »