Le président du Stade Toulousain fait des confidences sur Antoine Dupont

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Au moment de présenter la nouvelle brasserie du Stade Toulousain, en plein centre-ville de Toulouse, le président Didier Lacroix a évoqué la situation de son club, de ses internationaux et du dossier exceptionnel « Antoine Dupont ».

Sur le début de saison du Stade Toulousain

« Les résultats de Champions Cup sont bons. Les résultats de Top 14 sont… bons à domicile, et à améliorer à l’extérieur. C’est une saison un peu particulière parce qu’on a toujours l’impression de démarrer quelque chose. On a démarré la saison. Puis, il y a eu la coupure donc on a redémarré la saison après la Coupe du monde mais avec le même effectif. Puis on a démarré avec certains internationaux. Puis on a démarré avec tous nos internationaux. Puis on a démarré la Champions Cup. Là on devrait avoir arrêté les démarrages et être plutôt dans la continuité avec la réception de Toulon »



Sur la mise à disposition des internationaux

« On a commencé les discussions avec le staff de Fabien Galthié et on a écouté quel était leur plan sur trois ans. Avec aussi un certain degré d’urgence sur le Tournoi des 6 Nations qui arrive, sur la particularité de ce Tournoi qui est d’avoir des matchs le vendredi et le dimanche, donc des incidences par rapport à notre cahier des charges actuels et notre convention. Et aussi que ce n’est pas pareil d’attaquer le Tournoi face à l’Irlande, pour le plus gros match du Tournoi. Donc l’objectif de l’équipe de France c’est d’être prêt pour le premier match du Tournoi. Sur les temps de préparation et le nombre de joueur on ne s’est pas encore mis d’accord. Mais dans une dizaine de jours on sera fixé. Soit on gardera la formule précédente à 42. Soit on resserrera à 34 joueurs. Mais le délai de libération de ceux qui ne sont pas dans le groupe final des 28 est encore en délibération. Mais il n’y aura pas d’histoire de quota de club. »



Sur l’influence du Stade Toulousain sur le XV de France

« Aux yeux du Stade Toulousain, l’objectif a été rempli. Cette équipe de France était en capacité de gagner. On a amené, le Stade Toulousain, les autres clubs, et le staff de Fabien Galthié, cette équipe de France au niveau mondial, pour se battre pour la première place. On l’a raté. C’était l’occasion rêvé. Mais on peut continuer pour avoir encore une équipe performante. Mais avec une réflexion différente car on est désormais à quatre ans de la prochaine Coupe du monde »

« On crée des conditions particulières pour un joueur exceptionnel »

Sur le cas Antoine Dupont et sa volonté de jouer les Jeux Olympiques

« Tout le monde voulait qu’Antoine communique sur sa présence aux JO. Et là, il y a un gamin avec tout son pragmatisme qui dit : « Mais qui suis-je pour dire que je vais aller aux JO ? D’abord je vais jouer à 7 ! » Et nous avons eu des discussions sur le temps qu’il prend pour se former à 7. Et ce temps de jeu se fait plutôt sur les périodes de l’équipe de France. Donc il y a eu un choix. Éventuellement, il pourrait y avoir d’autres opportunités. Et en fonction de tout ça, il pourra postuler pour les JO. Évidemment, on peut se demander comment Antoine Dupont peut-il être en échec pour jouer à 7 ? Personne n’a envie d’en douter. Mais à situation exceptionnelle de joueur exceptionnel se pose des questions exceptionnelles. On crée des conditions un peu particulières pour un joueur exceptionnel. Mais il faut réfléchir à tout. Il aura aussi besoin d’un temps de récupération. Et on se posera la question de la régénération d’Antoine s’il est allé jusque-là. Mais pour lui, cela va impacter aussi le début de la saison prochaine »