Dupont lâche le XV de France, il va le regretter ?

Alexis Brunet

Antoine Dupont s'est lancé un grand défi pour l'année 2024. Le demi de mêlée va participer aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France de rugby à sept. Cela représente un vrai changement pour le joueur du Stade Toulousain, car jusqu'alors il évoluait à quinze avec son club et sa sélection. Et le capitaine des Bleus pourrait avoir du mal à s'adapter d'après Jean-Claude Skrela.

Après l'échec de la Coupe du monde en France et l'élimination face à l'Afrique du Sud, le XV de France va commencer à préparer activement son prochain grand rendez-vous : le Tournoi des 6 Nations 2024. Une compétition que ne disputera pas Antoine Dupont. Le capitaine des Bleus va se focaliser sur son nouveau défi : participer aux Jeux Olympiques de Paris avec l'équipe de France de rugby à sept.

«Je m’interroge sur sa capacité à s’adapter»

Antoine Dupont a peu de repères en rugby à sept. Et à en croire Jean-Claude Skrela, ancien sélectionneur du XV de France interrogé par Actu Rugby , le demi de mêlée pourrait avoir des difficultés à s'adapter à cette nouvelle discipline. « C’est un grand joueur et c’est une bonne chose pour lui. Mais je m’interroge sur sa capacité à s’adapter au rythme du rugby à 7, savoir s’il pourra être au même niveau qu’il l’est à XV dans son fonctionnement et dans ses capacités physiques et physiologiques. J’ai lu qu’il ne ferait que deux tournois à 7. Que deux tournois pour se préparer à 7… même si c’est un joueur hors norme. Quand on a pris Virimi Vakatawa en équipe de France, il a mis un an à s’adapter. »

