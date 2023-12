XV de France : Dupont va imiter Galthié, la tradition continue ?

Thibault Morlain

Aujourd'hui, Antoine Dupont est le patron du XV de France sur le terrain. Capitaine de Fabien Galthié et star du rugby français, le demi de mêlée est le leader des Bleus. Et cela pourrait continuer encore un moment, même quand Dupont aurait pris sa retraite sportive. En effet, Mourad Boudjellal le voit bien devenir sélectionneur du XV de France à l'avenir. Le Toulousain pourrait alors marcher dans les traces de Fabien Galthié ou encore Bernard Laporte et perpétrer une tradition.

Alors qu'Antoine Dupont fait le bonheur du XV de France en tant que joueur, il pourrait continuer de le faire, même une fois à la retraite. C'est en tout cas ce que pense Mourad Boudjellal, qui le voit devenir sélectionneur des Bleus à terme. « C'est le patron, peut-être même au-delà de ce qu'on peut imaginer. Je peux vous tenir un pari, je vous l'annonce aujourd'hui, Antoine Dupont est un garçon très intelligent, il a une vision du rugby exceptionnelle, je vous lance un pari : Antoine Dupont finira sélectionneur du XV de France. Je ne pense pas qu'il succède à Galthié, il y en aura eu un autre entre temps, mais il finira sélectionneur de l'équipe de France, ça sera le patron du rugby français. C'est le boss », a lâché Boudjellal sur Antoine Dupont.

Galthié, Laporte... et Antoine Dupont ?

Si Antoine Dupont devenait sélectionneur du XV de France à l'avenir, il ne serait pas le premier demi de mêlée international à venir prendre les commandes de la sélection. En effet, à travers l'histoire des Bleus, les exemples ont été nombreux, à commencer par celui de Fabien Galthié. Demi de mêlée du XV de France entre 1991 et 2003, il est aujourd'hui le patron des Bleus. Mais on peut également citer d'autres noms comme bien évidemment Bernard Laporte, Pierre Berbizier ainsi que Jacques Fouroux, eux aussi demi de mêlée puis sélectionneur du XV de France.

Quel poste pour les anciens sélectionneurs du XV de France ?

Il n'y a cependant pas eu que des anciens demis de mêlée à la tête du XV de France. Ainsi, avant de prendre les commandes des Bleus, Philippe Saint-André, Guy Novès et Fernand Cazenave évoluaient au poste d'ailier. Marc Lièvremont, Jean-Claude Skréla, Jean Prat et Jean Desclaux sont eux d'anciens troisième lignes ailes. Jacques Brunel était lui arrière avant d'être sélectionneur du XV de France. Et pour ce qui est de Daniel Dubroca, c'est un ancien pilier et talonneur.