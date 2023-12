6 Nations : Dupont lâche le XV de France, Macron valide

Axel Cornic

Après la désillusion de la Coupe du monde, Antoine Dupont a décidé de mettre entre parenthèses le XV de France, faisant donc une croix sur le Tournoi des 6 Nations 2024. Le capitaine tricolore va en effet participer à la préparation de France 7 pour les Jeux Olympiques de Paris et le Président Emmanuel Macron semble comprendre son choix.

Il devait être l’élu capable de ramener le trophée Webb Ellis à la France. Finalement, Antoine Dupont est passé à côté comme tout le XV de France et l’après-Coupe du monde est assez difficile à gérer.

XV de France : Ntamack lâche une grande annonce sur son avenir https://t.co/a5NEwwFJaf pic.twitter.com/gE8UgFb6OK — le10sport (@le10sport) December 20, 2023

Un 6 Nations sans Dupont

Car pour la première fois, Dupont ne semble plus intouchable et il a été assez critiqué lors de son retour en Top 14, sous les couleurs du Stade Toulousain. Mais c’est surtout son choix de disputer les Jeux Olympiques 2024 de Paris avec France 7 sui et pointé du doigt, puisqu’il mettra de côté le XV de France lors d’un Tournoi des 6 Nations qui s’annonce bouillant.

« Il a fait ce choix courageux d’aller aux Jeux Olympiques et de partir vers le rugby à sept »