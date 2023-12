6 Nations : Dupont lâche le XV de France, Galthié a déjà la solution

Axel Cornic

Cet hiver, Antoine Dupont ne sera pas avec le XV de France, puisqu’il se préparera pour espérer disputer les Jeux Olympiques 2024 de Paris. Ainsi, Fabien Galthié devra trouver un nouveau capitaine, mais surtout un demi-de-mêlée pour guider le jeu de son équipe dans un Tournoi des 6 Nations qui s’annonce grandiose.

Après la désillusion de la Coupe du monde, c’est un XV de France assez particulier que l’on verra au mois de février, lorsque débutera le Tournoi des 6 Nations. Il n’y aura en effet ni Romain Ntamack ni Antoine Dupont, avec Fabien Galthié qui devra donc trouver des nouveaux guides pour le jeu de son équipe.

« Je sais que pour aller en équipe de France, je dois être bon tous les week-ends »

Maxime Lucu cartonne avec l’UBB et dans les colonnes de Midi Olympique et semble être la solution parfaite pour Galthié, même s’il ne semble pas encore penser à ça. « Je ne me prends pas la tête car tout s’enchaîne très vite en ce moment. Je sais que pour aller en équipe de France, je dois être bon tous les week-ends. Vu que je suis sur le pont tous les week-ends, je me dois d’être performant à chaque fois. Je me concentre là-dessus. Après quand la liste va tomber, je vais la regarder du coin de l’œil en espérant que mon nom sortira. En tout cas, le club est mon objectif premier du moment » a confié le capitaine bordelais, dans les colonnes de Midi Olympique .

« Je prends du plaisir actuellement, donc je me donne à fond »