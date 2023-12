Une star du XV de France de retour contre Antoine Dupont ?

La rédaction

Après la cruelle élimination face à l'Afrique du Sud en quarts de finale de la Coupe du monde, Grégory Alldritt avait décidé de prendre un peu de repos, programmant un retour avec son club aux alentours du mois de janvier 2024. Alors qu'il a récemment repris l'entraînement, le troisième ligne de La Rochelle devrait replonger dans le bain du Top 14 ce samedi soir contre le Stade Toulousain d'Antoine Dupont.

Cela faisait presque une éternité qu'on ne l'avait plus vu sur les pelouses. Eloigné des terrains depuis le 15 octobre dernier, Grégory Alldritt, joueur vedette et capitaine de La Rochelle, avait, en accord avec son club, décidé de couper un peu après la frustrante élimination face à l'Afrique du Sud en quarts de finale de la Coupe du monde. Alors que son retour était attendu au mois de janvier 2024, le troisième ligne devrait finalement renfiler la tunique rochelaise plus rapidement que prévu, à en croire les informations de Rugbyrama .

Alldritt de retour contre Toulouse ce week-end ?

En effet, Grégory Alldritt pourrait faire son grand retour à la compétition ce samedi soir (21h05) lors de la réception du Stade Toulousain d'Antoine Dupont en Top 14. « J’ai moins mal au genou, je n’ai plus de souci avec mon épaule, ni avec mon ischio. C’était important d’évacuer tout ça. Je suis un programme physique quotidien. Je fais tout pour être en meilleure forme qu’il y a un mois » , rassurait-il déjà sur son état physique fin novembre auprès de Rugbyrama .

La Rochelle dans le dur en Top 14 et en Champions Cup