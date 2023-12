XV de France : Remplacer Antoine Dupont ? Un cadre de Galthié est chaud

Thibault Morlain

L’été prochain, Antoine Dupont tentera d’aller décrocher la médaille d’or aux Jeux Olympiques de Paris avec l’équipe de France de rugby à 7. En faisant ce choix, le joueur du Stade Toulousain va donc laisser le XV de France de côté pendant quelques mois, notamment lors du prochain Tournoi des VI Nations. En l’absence de Dupont, Fabien Galthié devra alors se trouver un nouveau capitaine. De quoi permettre à Charles Ollivon de récupérer le brassard ? Ce dernier s’est prononcé sur le sujet.

L’or olympique pour digérer le revers en Coupe du monde ? Alors qu’Antoine Dupont avait la tête basse après la défaite du XV de France contre l’Afrique du Sud, la star du rugby français s’est fixée un nouvel objectif : les JO. Pour cela, le joueur du Stade Toulousain devra s’adapter à une nouvelle discipline puisque c’est le rugby à 7 qui est au programme olympique. Antoine Dupont va donc rejoindre une nouvelle équipe de France et manquera par la même occasion plusieurs rendez-vous du XV de France. Fabien Galthié devra ainsi se passer de son demi de mêlée et de son capitaine lors du prochain Tournoi des VI Nations.

Qui remplacera Dupont comme capitaine du XV de France ?

Antoine Dupont va donc laisser un vide au sein du XV de France et l’une des questions est donc de savoir qui récupérera le brassard de capitaine. Fabien Galthié va devoir faire un choix et l’un des plus logiques serait que Charles Ollivon récupère le capitanat, lui qui l’avait déjà avant Antoine Dupont. Qu’en pense alors le joueur du RCT ? Pour Canal+ , Ollivon a évoqué la succession de Dupont comme capitaine du XV de France, expliquant alors : « Je ne sais pas, je n'ai pas échangé avec le staff à ce sujet. Je sais que j'aurai toujours la même attitude et que j'assumerai cette responsabilité sans problème. Je ne pense pas qu'à ça car j'ai déjà été dans les deux situations et mon attitude a toujours été la même ».

Quel demi de mêlée sans Dupont ?

Outre le rôle de capitaine, le XV de France devra également se trouver un nouveau demi de mêlée en l’absence d’Antoine Dupont. Comment faire oublier la star française ? Tel est le casse-tête auquel devra répondre Fabien Galthié, qui a tout de même plusieurs solutions à sa disposition, à commencer par Maxime Lucu et Baptiste Couilloud. A voir donc qui sera le numéro 9 du XV de France lors du Tournoi des VI Nations.