XV de France : Galthié lâché après la désillusion de la Coupe du monde ?

L’échec de la Coupe du monde a laissé des traces et le rugby français ne semble plus vraiment uni autour du XV de France et surtout, de Fabien Galthié. Le sélectionneur commence en effet à faire grincer des dents et les quatre prochaines années pourraient être délicates à gérer...

Il devait être le sélectionneur capable de mener le XV de France vers son premier titre de Champion du monde, mais comme en tant que joueur, Fabien Galthié a échoué dans sa mission. Un raté qui semble avoir égratigné sa position de sélectionneur, avec notamment une communication qui n’a pas du tout plu après le Mondial 2023.

6 Nations - Bagarre sur le terrain : Polémique en Angleterre, la contre-attaque de XV de France tombe https://t.co/maob2TCcfw pic.twitter.com/RWmRIOkoxW — le10sport (@le10sport) December 22, 2023

« Je rentre dans une phase où je ne supporte plus Galthié »

Plusieurs personnalités du rugby ont poussé un coup de gueule à l’encontre de Galthié et c’est notamment le cas de Denis Charvet, sur RMC Sport . « Je suis halluciné, je suis épuisé. Il m’épuise maintenant. Je rentre dans une phase où je ne le supporte plus » a lâché l’ancien trois-quart centre du XV de France. « Tu rebondis par rapport à un échec, tu construis par rapport à un échec. Là il rebondit avec le deuxième temps et dans quatre ans on va encore dire amen. Cela ne veut rien dire ».

Un énorme effort fait face aux clubs de Top 14 ?

Mais les critiques sur sa communication sont le dernier des soucis de Fabien Galthié, qui a surtout envie d’avoir la confiance des clubs de Top 14. Ceux-ci ont en effet fait des gros efforts ces quatre dernières années, fournissant un grand nombre de joueur au XV de France pour disputer ou même préparer les rencontres. Or, les choses devraient un peu changer, puisque Galthié a décidé de faire un effort en passant de 42 à 34 joueurs venant des clubs français. Le reste devrait plutôt venir des U20 ou encore des internationaux de France 7, qui seront à Marcoussis pour préparer le circuit HSBC Sevens, ainsi que les Jeux Olympiques.