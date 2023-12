Top 14 : Le Stade Toulousain annonce une révolution, Dupont impliqué

Arnaud De Kanel

Le Stade Toulousain est l'un des clubs les plus impactés par les très internationales. Le champion en titre se prépare à perdre plusieurs internationaux dont Antoine Dupont. Didier Lacroix, le président du club, ne veut pas se focaliser sur la future absence de son demi de mêlée même s'il sait pertinemment que la durée de son aventure aux JO pourrait conditionner pas mal de choses en vue du début de saison 2024-2025.

Comme chaque année, le Stade Toulousain s'attend à perdre de nombreux joueurs à l'approche du Tournoi des VI Nations. Tournoi auquel ne participera pas Antoine Dupont qui partira en tournée avec l'équipe de France à VII pour être éligible aux JO de Paris 2024. S'il venait à aller au bout avec sa nouvelle équipe, le capitaine du XV de France pourrait également manquer le début de la prochaine saison. Didier Lacroix le sait pertinemment et il n'exclu pas de repenser l'approche du début de l'exercice 2024-2025 à cause de cela.



«On pensera et on réfléchira à la saison prochaine de façon un peu différente et un peu adaptée»

Le président du Stade Toulousain a tout prévu en cas d'absence d'Antoine Dupont en début de saison prochaine. « On ne sera pas plus absent parce qu'il va faire du rugby à sept que quand il faisait le Tournoi des Six Nations. Et s'il brille sur les terrains, ce dont je ne doute pas avec l'équipe de France à sept, on pensera et on réfléchira à la saison prochaine de façon un peu différente et un peu adaptée, c'est sûr », a avoué Didier Lacroix jeudi dernier à l'occasion d'un diner de presse. Il compte sur la jeune garde pour assurer l'intérim.

Paul Graou et Baptiste Germain pour remplacer Dupont ?