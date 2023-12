«Il est l’homme de la situation», il s’enflamme pour Urios

Arnaud De Kanel

Ancienne légende de l’ASM Clermont Auvergne et désormais team manager, Aurélien Rougerie avait initialement des réserves quant à l'arrivée de Christophe Urios. Cependant, presque un an après cette transition, le sulfureux entraîneur semble avoir provoqué des changements, même si les performances des Jaunards restent en deçà de leurs hauts standards passés.

Christophe Urios, une figure emblématique du Top 14, a décidé de relever le défi à l'ASM Clermont Auvergne après un passage peu fructueux à l'UBB. Bien que tout ne soit pas encore parfait, les Auvergnats semblent progressivement redresser la barre après plusieurs années compliquées.



«J'avais mes réserves car je ne le connaissais que par son comportement sur le terrain»

Dans une interview accordée au Midi Olympique , Aurélien Rougerie a évoqué l'arrivée d’Urios, confessant qu'au départ, il n'était pas particulièrement admiratif de sa personnalité. « J’avais un peu de réserve parce que je ne connaissais que l’homme au bord du terrain. Un personnage truculent, exubérant et passionné. Mais j’ai été agréablement surpris par sa méthodologie », a expliqué celui qui a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire de l'ASM et qui assume aujourd'hui le rôle de team manager.

«Il est l’homme de la situation»