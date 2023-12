Top 14 : Polémique avec la cocaïne, les confessions d’un manageur

Arnaud De Kanel

Les langues se délient au sujet de la consommation de cocaïne en Top 14. La semaine passée, L'Equipe en a consacré un dossier de plusieurs pages. Ugo Mola, le manager su Stade Toulousain, réclame des sanctions plus fortes que celles qui ont été prononcées récemment.

La cocaïne reste un fléau du Top 14. Le 12 octobre dernier, Oscar Jégou était contrôlé positif à cette fameuse poudre blanche, preuve que cette dernière circule encore dans notre championnat. Suspendu au départ pour trois mois, il a vu sa sanction se réduire à un petit mois. Ugo Mola ne comprend pas qu'un plaquage haut soit plus sévèrement sanctionné qu'un test positif à la cocaïne.

«Le regard sur ces pratiques est plus cool, on a baissé le niveau de gravité»

Le manager du Stade Toulousain a accepté de se livrer dans les colonnes de L'Equipe dans le dossier consacré à la cocaïne. Il estime que la consommation de cette drogue est malheureusement banalisée par la société. « Si j'évoque ce sujet dans le vestiaire ? Personnellement, non. Mais une fois par an, mon président prend la parole, et évoque un tas de questions, notamment sur l'exposition des joueurs dans les médias, et sur l'implication du club qui doit être mesurée par le joueur dans tout ce qu'il fait. Aujourd'hui, les soirées de nos jeunes sont quand même souvent portées sur ces produits stupéfiants, énergisants. Les gens ne se cachent même plus parfois. Le regard sur ces pratiques est plus cool, on a baissé le niveau de gravité. C'est un peu commun, et t'es le con, si tu ne l'as pas fait. On est préoccupés au Stade Toulousain mais pas inquiets outre mesure, même si je ne vois pas pourquoi certains se seraient fait attraper et pas d'autres », a reconnu Ugo Mola. D'ailleurs, il ne comprend toujours pas l'étonnante souplesse des instances concernant les suspensions.

«Il faut être en mesure de sanctionner de manière la plus juste possible»