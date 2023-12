Top 14 : Urios pousse un coup de gueule avant l'UBB

Jean de Teyssière

Pas de repos pour les équipes du Top 14 durant cette période des fêtes. Ce week-end, la 10ème journée de championnat aura lieu, avant une nouvelle le week-end prochain. Christophe Urios, le manager de l'ASM Clermont, lance déjà la prochaine journée, son équipe affrontant l'UBB. Viré du club bordelais il y a un an, Urios peste contre le jour de récupération en moins de son équipe.

Il y a plus d'un an, une première historique secouait le monde du Top 14 : un manager était licencié de son poste. Christophe Urios, entraîneur de l'UBB depuis 2019, est remercié par le président bordelais, Laurent Marti. Un choc pour le natif de Montpellier, qui rebondit deux mois plus tard, en débarquant à l'ASM Clermont-Auvergne, qui lutte pour son maintien. Urios redresse la barre et débute une saison avec les Auvergnats avec plein d'optimisme.

Urios lance le choc face à l'UBB

Ce vendredi, l'UBB jouait face à Lyon pour le compte de la 10ème journée de Top 14. Une rencontre remportée par les Bordelais, qui leur permet de monter à la sixième place du championnat de France de rugby et de mettre la pression sur Toulouse et Clermont. Ces deux équipes joueront ce dimanche et essaieront de rattraper l'UBB au classement. Christophe Urios a déjà lancé le choc face à l'UBB, qui aura lieu le 29 décembre prochain. L'entraîneur clermontois s'insurge contre la programmation de cette rencontre.

«C’est inacceptable d’avoir une journée de moins de préparation»