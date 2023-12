Melvyn Jaminet interdit de Stade ?

Romain Amalric - Journaliste Journaliste depuis 20 ans, je suis homme de terrain de Canal+ sur le Top 14 et la ProD2 et correspondant pour Radio France

Ce samedi, le choc de la 10e journée de Top 14 opposera le Stade Toulousain à Toulon au Stadium de Toulouse. Un match auquel ne participera pas Melvyn Jaminet, ancien Toulousain, désormais Toulonnais. Voici pourquoi.

Pas de retrouvailles avec ses anciens partenaires pour Melvyn Jaminet. L’arrière international ne participera pas au choc de samedi entre le Stade Toulousain et le RC Toulon. Pourtant le joueur n’est ni blessé, ni suspendu. Son absence n’est dû qu’à un accord tacite entre les deux clubs. Rien de signé. Rien d’officiel. Juste un arrangement pour, selon la version du Stade Toulousain, éviter de mettre le joueur dans une situation délicate au moment de retrouver ses anciens partenaires qu’il a quitté seulement au début du mois. Une décision « humaine » selon Didier Lacroix, le président du Stade Toulousain.

Crampons aux pieds, premier retour sur le terrain 🤷🏽‍♂️⏳ @StadeToulousain pic.twitter.com/pvhV47B7LS — Romain Ntamack (@RomainNtamack) December 19, 2023

« Il ne serait pas à l’aise de jouer contre nous »