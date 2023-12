Rugby : Laporte fait son retour en Top 14, c'est un flop total

Axel Cornic

Moins d’un an après son départ de la présidence de la Fédération française de rugby et sa condamnation pour corruption, Bernard Laporte a fait son grand retour. Il a en effet accouru au chevet d’un MHR qui tutoie les bas-fonds du Top 14 et qui court droit à la catastrophe.

La nouvelle a fait l’effet d’une bombe. Considéré comme l’une des figures majeures du rugby français, bien qu’inquiété par plusieurs polémiques, Bernard Laporte a fait son grand retour ! Appelé à l’aide par Mohed Altrad il est devenu directeur du rugby au MHR, ce qui a fait grincer des dents dans le petit monde du ballon ovale.

« Mon retour agace les cons mais des cons, il y en a partout et ceux-là ne m'intéressent pas »

Car l’ancien président de la FFR est toujours dans le viseur de la justice, avec une condamnation pour corruption. Face à ses détracteurs il n’avait d’ailleurs pas fait dans la diplomatie, lâchant notamment : « Si je comprends que mon retour agace ? Non. Il agace les cons mais des cons, il y en a partout et ceux-là ne m'intéressent pas ». Mais si sur la forme son retour dérange, sur le fond il est totalement dans son droit puisqu’il a fait appel de sa condamnation et bénéficie donc de la présomption d’innocence.

Pour l’instant, c’est un échec

Le problème, c’est que ce retour de Bernard Laporte n’a pas du tout aidé le MHR. Bien au contraire, puisque les Héraultais n’ont toujours pas retrouvé la victoire en Top 14, avec notamment une défaite cinglante à domicile face au promu Oyonnax (19-24). Les choses semblent toutefois s’être arrangées avec l’arrivée de la Champions Cup, avec deux victoires convaincantes lors des deux premières journées de la compétition. Reste à voir si cela se confirmera en championnat, avec une mission maintien qui va rythmer les prochains mois.