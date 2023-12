La Coupe du monde avec Laporte, la réponse d’une star du XV de France

Axel Cornic

La sortie cinglante de Bernard Laporte, qui assuré qu’avec lui encore à la tête de la FFR le XV de France aurait remporté la Coupe du monde, a énormément fait parler. Ses détracteurs n’ont pas hésité à lui taper dessus, mais du côté des joueurs on ne semble pas totalement partager ce point de vue.

Moins d’un an après son départ de la présidence de la FFR, le retour de Bernard Laporte a fait l’effet d’une petite bombe dans le monde du rugby. Mais cela a surtout été l’occasion pour le nouveau directeur du rugby du MHR, de régler ses comptes avec ses principaux détracteurs.

« On aurait dû être champions du monde »

Et évidemment c’est Florian Grill et son équipe qui sont visés, mais ce sont d'autres déclarations de Laporte qui ont soulevé une vive polémique. « Je pense que certaines personnes ont tout cassé. On aurait dû être champions du monde » a lâché l’ancien président de la FFR. « On avait l’impression de ne pas jouer la Coupe du monde à la maison. C’est une évidence. Aucun poids politique, rien, que des critiques permanentes… Je le redis : on aurait dû être champions du monde ».

