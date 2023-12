Coupe du monde de rugby : «Les arbitres ont un rôle très compliqué»

Arnaud De Kanel

La France accueillait la deuxième Coupe du monde de rugby de son histoire cette année (8 septembre - 28 octobre). Et comme en 2007, lors du premier passage du Mondial dans l’hexagone, la compagnie aérienne Emirates sponsorisait l’événement avec l’étiquette de partenaire majeur. Cédric Renard, le directeur général d'Emirates France, est revenu en exclusivité pour Le 10 Sport sur ces deux mois de compétition intenses, évoquant également le sujet de l’arbitrage et maintenant l’engagement du groupe dans le sport.

En mai dernier, à J-100 de la Coupe du monde, vous nous confiez votre excitation. Six mois plus tard, et un mois après la fin du tournoi, quel bilan tirez-vous de ce Mondial ?



Je crois qu'on a tous vécu une compétition fabuleuse. Ça a été une compétition réussie sur les terrains et dans les gradins. C'était une Coupe du monde manifestement bien organisée. Les gens sont venus du monde entier, les gens ont chanté, les gens sont venus avec leurs couleurs et nous, on a rempli notre rôle en tant que transporteur officiel de la Coupe du monde de rugby. À J-100, on a fait venir un Airbus A380 aux couleurs de la compétition avec notamment Tendai Mtawarira qui est descendu de l’appareil avec le trophée Webb Ellis dans les mains. Ça a été un peu le lancement de la Coupe du monde. Après, on a été visible dans les stades en termes d’affichage, nous avons été présents dans les espaces hospitalités à Paris et dans beaucoup de villes françaises. Sur le terrain, on a vécu une compétition rythmée avec des matchs qui se sont terminés avec un point d’écart, pas toujours dans le bon sens pour le XV de France, mais au final, on a un très beau champion du monde avec l’Afrique du Sud à qui on tire un énorme coup de chapeau. Et puis bravo aux Français qui ont fait une belle Coupe du monde.



Le bilan est donc très positif. Emirates est dans le rugby depuis de nombreuses années (le plus vieux sponsoring de la marque date de 1987 avec les Emirates Airline Dubai Rugby Sevens), on a fait toutes les Coupes du monde depuis 2007 et on sera encore là en Australie, en 2027. Au delà de ça, Emirates est partenaire des Dubai Hurricanes Football Club (l’un des clubs les plus redoutables de la région du Golfe et de l’Asie), de l’UAE Rugby Federation (Emirates est la compagnie aérienne officielle de l’UAERF depuis 2011), des Emirates Lions (l’une des équipes les plus établies en Afrique du Sud), du Cape Town Sevens, mais aussi des arbitres depuis le partenariat avec World Rugby en 2013. La devise ‘Fly Better’ était notamment visible sur le maillot des arbitres et dans le TMO. On a eu l’opportunité de faire voyager beaucoup de fans du monde entier. Des personnes venant d’Afrique du Sud, de Nouvelle-Zélande, du Japon… Nos avions étaient particulièrement remplis de par ces clients, mais on a également eu le grand plaisir d’accueillir de nombreuses équipes nationales comme l’Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande, les Samoa, le Japon ou encore les Tonga. Les All Blacks et les Springboks sont d'ailleurs repartis à bord d’Emirates juste après la finale.



L’arbitrage a été un sujet de discorde durant cette Coupe du monde. Emirates étant partenaire des arbitres, avez vous un message à leur adresser ?



Les arbitres ont un rôle très compliqué, une pression qui est maximale, mais aujourd’hui, ce sont les meilleures personnes pour juger une action sur un terrain. Ce que je remarque surtout, c’est le fair-play des joueurs et des équipes. L’esprit du sport est toujours vainqueur. Il y a toujours des discussions, c’est toujours des situations un peu délicates, certes, mais dans tous les cas, l’Afrique du Sud a mérité sa victoire. Je préfère retenir le fair-play, les grandes valeurs du rugby. Je suis persuadé que certaines personnes ont encore plus découvert la beauté de ce sport et je pense que le respect de l’adversaire est quelque chose qui ressort encore plus grandi et magnifié. Bravo aux artistes, bravo aux athlètes !

Comptez-vous continuer à investir dans le rugby ?



L’investissement d’Emirates dans le rugby ne date pas d’aujourd’hui, il date de plus de 30 ans. On se projette déjà sur la Coupe du monde 2027. De manière générale, le sport fait partie de la stratégie globale d’Emirates puisque c’est ça qui fédère les gens, les peuples et les supporters du monde entier. On va continuer notre engagement aussi bien dans le rugby, dans le football, dans le tennis, dans le golf, etc. On investit beaucoup dans le sport, car on fait vivre à nos clients une expérience incroyable, y compris dans nos avions puisqu’on pouvait voir les matchs de la Coupe du monde en direct. Ça fait partie de notre stratégie et on continuera pour les valeurs que le sport génère et la façon dont il fédère les gens du monde entier. C’est notre raison d’être.



Quelles sont les prochaines échéances sportives pour Emirates ?



En France, le sport est un investissement massif pour Emirates. Nous sommes partenaires de l’OL, ce qui montre notre ancrage local et notre investissement dans la durée, mais aussi de l’ATP avec les tournois de Montpellier, Marseille, Monte-Carlo ou encore Roland-Garros. En 2024, on aura également le Tour de France avec le grand départ en Italie et une arrivée à Nice, l’une de nos escales françaises, le tout dans un parcours fabuleux lors des derniers jours, mais aussi avec l’équipe UAE-Emirates de Tadej Pogacar. On est ravis d’être présents sur ces sports-là. Ça nous permet de rencontrer nos clients, de leur faire vivre des moments uniques et d’avoir une expérience Emirates au sol avant de reprendre les airs. L’engagement de la marque, c’est toujours d’offrir le meilleur à ses clients, de toujours innover.