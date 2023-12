Rugby : Après la Coupe du monde, la star de l’Angleterre se lâche sur son avenir

Arnaud De Kanel

Médaillé de bronze avec l'Angleterre lors de la dernière Coupe du monde, Owen Farrell a retrouvé son club, les Saracens, depuis quelques semaines. Le capitaine du XV de la Rose a fait le point sur les prochaines échéances qui l'attendent avec son son club mais il s'est également confié sur son avenir, ne se fermant aucune porte pour les années à venir.

Alors que tout le monde l'enterrait avant même le début de la Coupe du monde, l'Angleterre a finalement réalisé un beau parcours, s'inclinant que d'un petit point en demi finale face au futur champion du monde, l'Afrique du Sud, et battant l'Argentine pour le gain de la médaille de bronze. Le XV de la Rose n'est donc pas reparti bredouille pour le plus grand bonheur de son capitaine Owen Farrell. L'ouvreur star a d'ailleurs évoqué son avenir la semaine dernière.



«Je veux jouer le plus longtemps possible»

Owen Farrell n'a pas prévu de raccrocher les crampons. A 32 ans, l'ouvreur est encore animé par la même passion. « J’ai quelques idées. Mais jusqu’à la Coupe du monde, tout ne ressemblera pas forcément à ce que j’ai prévu. La première chose à faire, c’est de m’adapter à l’évolution du jeu et de monter en puissance. Ce n’est pas pare que j’ai passé 30 ans que je n’ai plus de projets : nous avons tous vécu de fortes émotions pendant la Coupe du monde en France mais revenir au club n’a pas été pesant. Regardez les performances qu’ont réalisées certains des internationaux anglais à leur retour en Premiership ! Je veux jouer le plus longtemps possible. La passion, chez moi, ne diminue pas au fil des saisons », a assuré Owen Farrell. Il a également hâte de débuter la Champions Cup avec son club des Saracens.

«Ce sera un challenge nouveau, excitant»