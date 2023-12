XV de France : Galthié a choisi son nouveau crack ?

Alexis Brunet

Après l'échec de la Coupe du monde, Fabien Galthié prépare activement le prochain Tournoi des 6 Nations. Le sélectionneur devrait dévoiler une liste définitive de joueurs retenus à cette occasion vers la mi-janvier. Pour le moment une liste provisoire et élargie de 45 joueurs a été dressée et le jeune crack Posolo Tuilagi en fait partie.

Pour certains joueurs du XV de France la défaite face à l'Afrique du Sud en quart de finale de Coupe du monde n'est toujours pas digérée. Elle ne le sera peut-être jamais, mais il faut que les Bleus avancent vers leur prochain objectif. À partir du 2 février prochain et jusqu'au 16 mars aura lieu le Tournoi des 6 Nations. Une victoire finale dans cette compétition permettrait peut-être d'atténuer un peu l'amertume de la défaite face aux Springboks.

Tuilagi fait partie d'une liste élargie

Fabien Galthié a donc déjà commencé à préparer le prochain Tournoi des 6 Nations. Le sélectionneur pourrait être tenté d'injecter du sang neuf au groupe des Bleus. D'autant plus que normalement Romain Taofifenua et Uini Atonio avaient annoncé leur retraite après la Coupe du monde, avant de revenir dessus par la suite. D'après L'Équipe Galthié aurait par exemple noté le nom de Posolo Tuilagi dans une liste provisoire et élargie de 45 noms. Le deuxième ligne d'1m92 pour 145 kilos impressionne avec Perpignan et il pourrait donc être récompensé prochainement.

Meafou aussi présent dans la liste

En plus de Posolo Tuilagi, un autre colosse ferait partie de la liste provisoire de Fabien Galthié. Le sélectionneur pourrait faire appel à Emmanuel Meafou. Le joueur du Stade Toulousain a obtenu la nationalité française le 9 novembre dernier et il pourrait donc être sélectionné pour le Tournoi des 6 Nations. Il était déjà dans les plans de Galthié pour la Coupe du monde, mais il n'avait alors pas encore décroché le précieux sésame.