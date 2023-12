Rugby - Top 14 : Dupont est snobé, il dévoile la raison

La rédaction

Ce dimanche soir, le Stade Toulousain se déplace sur la pelouse de La Rochelle en clôture de la 11e journée de Top 14. Pour cette affiche tant attendue du Boxing Day, le staff toulousain a pris la décision de laisser de nombreux cadres au repos, dont Antoine Dupont. L'entraîneur des arrières de Toulouse, Clément Poitrenaud, a expliqué les raisons de ce choix surprenant.

C'est l'affiche la plus alléchante de ces dernières années. Ce dimanche soir (21h05), le Stade Toulousain, champion de France en titre, a rendez-vous sur la pelouse de La Rochelle, double champion d'Europe, en clôture de la 11e journée du Top 14. Et pour cette dernière rencontre du Boxing Day, Ugo Mola et son staff ont fait le choix de laisser plusieurs cadres au repos.

«C'était le meilleur moment pour accorder du repos à certains»

En effet, le club de la Ville rose devra composer sans Anthony Jelonch, François Cros, Mathis Lebel, Thomas Ramos, Richie Arnold, Alexandre Roumat, Blair Kinghorn, Pita Ahki, mais surtout sans... Antoine Dupont. « Cette semaine de Noël est très particulière » , a expliqué Clément Poitrenaud ce vendredi en conférence de presse, entraîneur des arrières du Stade Toulousain. Comme l'indique Actu Rugby , Toulouse avait l'obligation de donner quatre jours légaux à ses joueurs. Ainsi, d'après l'ancien arrière du Stade Toulousain, « c'était le meilleur moment pour accorder du repos à certains joueurs » .

« Ils avaient besoin de repos »