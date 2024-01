XV de France : Antoine Dupont est «schizophrène», son entraîneur balance

Axel Cornic

Depuis le début du mois de janvier, Antoine Dupont se prépare avec France 7 dans l’espoir de disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il va ainsi jongler au cours des prochains mois entre le circuit mondial des HSBC Sevens Series et son club du Stade Toulousain, où l’on ne semble avoir aucun souci avec ce choix qui aurait pu agacer certains managers.

Non, on ne verra pas Antoine Dupont au Tournoi des 6 Nations, qui débutera le 2 février prochain par un alléchant France-Irlande au Vélodrome de Marseille. Le capitaine du XV de France a en effet décidé de faire l’impasse, pour pouvoir s’adonner au 7 et ainsi disputer quelques étapes des HSBC Sevens Series.

« Schizophrène cela s’arrête peut-être à quelques-unes mais là pour lui il en faut beaucoup »

En conférence de presse, Ugo Mola a été questionné sur cette double vie que va désormais mener Antoine Dupont jusqu’aux JO 2024. « Est-ce qu’il va devenir schizophrène ? Il doit déjà l’être un peu. C’est même plus que schizophrène là, il faut qu’il ait plusieurs personnalités. Schizophrène cela s’arrête peut-être à quelques-unes mais là pour lui il en faut beaucoup » a ironisé le coach du Stade Toulousain.

« Quand les gars partaient au rugby à 7 il y a quelques années, on n’en faisait pas autant des caisses »