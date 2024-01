XV de France : Alldritt dit stop, Ntamack pousse un coup de gueule

Arnaud De Kanel

Après la défaite du XV de France face à l'Afrique du Sud lors de la dernière Coupe du monde, Grégory Alldritt avait tout simplement décidé, d'un commun accord avec le Stade Rochelais, de faire une longue coupure avec le rugby pour se régénérer. Romain Ntamack comprend sa décision mais il aurait préféré que le troisième ligne n'ait pas à la prendre, poussant ainsi un coup de gueule contre les instances à propos d'un calendrier surchargé.

Même s'il donne l'impression de ne jamais fatiguer, Grégory Alldritt était à bout de forces après l'élimination du XV de France. Pour éviter de sombrer, le troisième ligne a donc pris une pause de deux mois puisqu'il est revenu seulement fin décembre. A choisir, Romain Ntamack aurait aimé que son coéquipier en sélection n'ait pas à faire ce break.



«Ce qu’a fait Greg, je trouve ça bien»

« À titre personnel, heureusement que j’ai connu cette blessure parce que l’usure physique et mentale aurait été énorme si j’avais joué la Coupe du monde. Je ne vois honnêtement pas, vu l’état dans lequel j’étais rien que pendant la préparation cet été, comment j’aurais pu enchaîner encore sur une saison après le Mondial. Ce qu’a fait Greg (Alldritt), je trouve ça bien. Il a pris le temps de récupérer. Mais bon… », a déclaré Romain Ntamack dans un entretien accordé au Midi Olympique . L'ouvreur veut que les instances écoutent les joueurs pour éviter que tout le monde ait à faire comme Alldritt.

«Nous ne sommes pas des morceaux de viande»