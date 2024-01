XV de France : Comme Antoine Dupont, ils ont pris tous les risques

Axel Cornic

L’année 2024 est celle du changement pour Antoine Dupont, qui va mettre entre parenthèses le XV pour le 7, dans l’espoir de participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Un choix qui a fait couler beaucoup d’encre mais qui ne semble pas vraiment étonnant quand on regarde les différentes stars qui ont jonglé entre les deux disciplines et connu une certaine réussite.

Dans moins d’un mois, le XV de France va ouvrir un tout nouveau quadriennat après la désillusion de la Coupe du monde et ce sera sans son capitaine. Antoine Dupont a en effet rejoint France 7 au début du mois de janvier et ne participera donc pas au Tournoi des 6 Nations 2024. Son objectif est simple : disputer les prochains Jeux Olympiques qui se tiendront à Paris du 26 juillet au 11 août.

XV de France : Cette star déclare sa flamme à Fabien Galthié ! https://t.co/e37hh5t7zu pic.twitter.com/WKL7KsSnwv — le10sport (@le10sport) January 8, 2024

Virimi Vakatawa, l’exemple français

Ce choix n’est pas commun dans le rugby français et plus largement dans le rugby européen, où les passerelles entre le XV et le 7 ne sont pas nombreuses. Il y a toutefois un exemple récent assez parlant avec Virimi Vakatawa. Le trois-quart centre a en effet débuté avec France 7 et s’est fait connaître mondialement en arpentant les terrains des HSBC Sevens Series, avant de connaître le succès à XV avec le Racing 92 et le XV de France. Mais à l’étranger, les exemples sont encore plus nombreux.

La légende Serevi et l’ovni Sonny Bill Williams

Le premier qui vient à l’esprit est la légende fidjienne Waisale Serevi, considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du 7, qui a ensuite réussi également à XV avec notamment un passage aux Leicester Tigers, puis en France au Stade Montois et au Stade Bordelais (devenu l’UBB en 2006, après la fusion avec le CA Bordeaux Bègles). le cas du néo-zélandais Sonny Bill Williams est plus particulier, puisqu’il est l’un des rares joueurs à avoir réussi dans toutes les disciplines du rugby, du XIII au 7, en passant par le XV.

Le phénomène Kwagga Smith

Ces dernières années on a également eu des joueurs comme Chelsin Kolbe ou encore Rieko Ioane qui ont été contraints de passer par le 7 avant de connaître le succès au XV, en club comme en sélection. Mais la véritable succes story est celle de Albertus Stephanus Smith, plus connu comme Kwagga Smith. Positionné pilier droit avec les Blitz Boks (surnom de l’équipe sud-africaine de rugby à 7), il a collectionné 158 matchs et a été reconnu comme l’un des tout meilleurs joueurs du circuit mondial avant de faire quelques passages au XV… pour rafler deux titres de Mondiaux avec les Springboks. Le dernier sur le sol français, en éliminant la France d’Antoine Dupont en quart de finale.