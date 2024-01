XV de France : Antoine Dupont change d'équipe, son bizutage fait le buzz !

Pierrick Levallet

Antoine Dupont a découvert une nouvelle discipline ce mercredi. Le demi de mêlée du Stade Toulousain a participé à son premier entraînement avec l'équipe de France de rugby à 7, avec laquelle il évoluera lors des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Petit nouveau de l'équipe, le joueur de 27 ans a donc eu droit à son bizutage.

Joueur majeur du XV de France, Antoine Dupont va s’adonner à une nouvelle discipline. Le demi de mêlée de 27 ans s’est en effet engagé auprès de l’équipe de France de rugby à 7 pour les Jeux Olympiques de 2024. Fraîchement débarqué dans sa nouvelle équipe, le joueur du Stade Toulousain a donc eu droit à son bizutage à Marcoussis. Et ses nouveaux coéquipiers ont pris un malin plaisir à le chambrer.

Dupont a fait son bizutage avec l'équipe de France de rugby à 7

À la fin de la séance d’entraînement, Antoine Dupont a dû effectuer une série de burpees sous les encouragements et le regard amusé du groupe de l’équipe de France de rugby à 7. L’objectif de ce stage pour Antoine Dupont était seulement de faire connaissance avec ses nouveaux coéquipiers. Son arrivée semble être d’ores et déjà validée dans le vestiaire. Antoine Dupont quittera néanmoins Marcoussis dès ce mercredi et ne prendra pas part au premier tournoi de l’année en Australie (26 au 28 janvier).

Un programme réduit avant les JO 2024 ?

Le reste de son programme avec l’équipe de France de rugby à 7 demeure encore très incertain. Son avenir dépend en grande partie du Stade Toulousain. Par exemple, Antoine Dupont ne devrait pas répondre présent pour le tournoi de Hong Kong (5 au 7 avril) puisque son club est bien parti pour disputer les huitièmes de finale de Champions Cup qui se dérouleront au même moment. Pour le moment, seules les dates de Singapour (3 au 5 mai) et de Madrid (31 mai au 2 juin) pourraient permettre à Antoine Dupont de se rôder avant les Jeux Olympiques. À suivre...