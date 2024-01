XV de France : Antoine Dupont donne des idées à un autre joueur de Galthié

Axel Cornic

Depuis le début de l’année, Antoine Dupont a mis de côté le XV pour se consacrer au rugby à 7, dans l’espoir de pouvoir disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024. Un choix fort que d’autres stars du XV de France auraient bien aimé pouvoir faire, comme l’a avoué le troisième-ligne rochelais Grégory Alldritt.

A l’étranger, il n’est pas surprenant de voir des stars du rugby venir du rugby à 7 ou alors y passer de temps en temps, comme le Néo-zélandais Rieko Ioane ou encore le Champion du monde sud-africain Kwagga Smith. En France c’est toutefois plus rare et c’est pour cela que le choix d’Antoine Dupont de mettre de côté le XV de France pour se consacrée à cette discipline en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024, a beaucoup fait parler.

6 Nations : Dans quel état arrive le XV de France ? https://t.co/YiA6ldR7Db pic.twitter.com/Xp5fvyuJ0g — le10sport (@le10sport) January 8, 2024

« Si j’avais un peu plus de cannes, j’aurais également essayé »

Ils sont pourtant nombreux dans les rangs de la sélection français à avoir rêvé de disputer ces Jeux Olympiques, comme l’a voué le troisième-ligne Grégory Alldritt. « C’est fabuleux et c’est une chance pour lui. Avec des JO qui se déroulent en France, en plus. C’est le genre d’événement qui n’arrive qu’une fois dans une vie. Si j’avais un peu plus de cannes, j’aurais également essayé, pour pouvoir le raconter à mes enfants plus tard (rire). Malheureusement, je suis un peu trop lent et pas assez vif pour jouer à 7 » a expliqué la star du XV de France et du Stade Rochelais, dans les colonnes de Midi Olympique .

« J’ai fait une pointe à 30 effectivement, mais il m’a fallu une semaine pour récupérer ! »