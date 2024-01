Dupont va encore lâcher le XV de France ?

Arnaud De Kanel

Antoine Dupont, pilier indéfectible du XV de France sous les ordres de Fabien Galthié, ne participera pas au Tournoi des 6 Nations de cette année en raison de son engagement en préparation pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 avec l'équipe de France de rugby à 7. Cependant, des spéculations récentes évoquaient également son absence pour l'édition 2025 du tournoi en raison d'une éventuelle pige au Japon

Cette saison s'annonce chargée pour Antoine Dupont, jonglant entre la reprise du Top 14, la Coupe du monde de rugby, ses engagements internationaux avec l'équipe de France de rugby à 7 pour les JO, suscitant ainsi des discussions quant à la nécessité d'une pause prolongée. Une possibilité de partir jouer au Japon avait même été envisagée pour se reposer tout en restant en activité rugby. Cette option aurait signifié sa non-participation au Tournoi des 6 Nations de 2025, alors qu'il a déjà renoncé à l'édition 2024.

Dupont au Japon ?

Initialement envisagée, cette option du Japon pour Antoine Dupont ne se concrétisera pas. Selon Midi Olympique , le demi de mêlée restera au Stade Toulousain pour la saison 2024-2025 et participera donc au Tournoi des VI Nations 2025 avec le XV de France. Confirmant cette décision, le clan Dupont a informé RMC que le choix de ne pas partir au Japon a été fait. Cette nouvelle devrait soulager Fabien Galthié qui pourra compter sur son talentueux joueur lors du Tournoi des 6 Nations en 2025.

Dupont absent avec Toulouse