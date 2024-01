XV de France : En direct, il confirme une excellente nouvelle pour Galthié

Thibault Morlain

Dans la foulée de l’élimination du XV de France par l’Afrique du Sud en Coupe du monde, Fabien Galthié avait notamment annoncé la retraite internationale de Uini Atonio, pilier de La Rochelle. Cela n’aura finalement duré que quelques semaines. En effet, alors que les Bleus vont prochainement disputer le Tournoi des VI Nations, Atonio sera disponible. Un retournement de situation expliqué par le principal intéressé.

D’ici quelques semaines, le XV de France disputera le Tournoi des VI Nations. L’occasion parfaite pour relever la tête après la Coupe du monde ? Fabien Galthié devra toutefois faire sans Antoine Dupont, qui sera avec l’équipe de France de rugby à 7 en vue des Jeux Olympiques. Il n’empêche qu’il y a toutefois une bonne nouvelle pour le XV de France : Uini Atonio est sélectionnable. Si le pilier de La Rochelle avait annoncé sa retraite internationale, quelques semaines plus tard, Atonio est revenu sur sa décision.

« Je suis ressorti de ma retraite de trois semaines »

Ce mardi, Uini Atonio était l’invité du Super Moscato Show . Et au micro de RMC , le joueur de La Rochelle a confirmé qu’il était sorti de sa retraite internationale et qu’il était à nouveau disponible pour le XV de France : « Oui, oui, je suis disponible. Après, comme je le dis à chaque fois, il faut être performant en club pour arriver à être sélectionné en équipe de France. Du coup, oui je suis disponible. Après, ce sont les choix des entraîneurs mais oui, oui, oui, je suis ressorti de ma retraite de trois semaines ».

« A perdre lors des quarts de finale, j'avais l'impression qu'il manquait quelque chose »