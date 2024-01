XV de France : Cette star déclare sa flamme à Fabien Galthié !

La rédaction

Après la cruelle élimination en quarts de finale de la Coupe du monde, le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, n'a pas souhaité apporter d'explications, préférant notamment garder le silence. Un choix qui lui a notamment valu une pluie de critiques. En tout cas, pour Grégory Alldritt, troisième-ligne du XV de France, Fabien Galthié rempli parfaitement son rôle.

C'est un rêve qui a finalement viré au cauchemar. Alors que le XV de France n'a jamais été aussi armé pour remporter la Coupe du monde, le parcours des Bleus, battus par l'Afrique du sud (29-28), s'est finalement achevé en quarts de finale. À l'issue de la rencontre, Fabien Galthié avait été invité à justifier certains choix, mais le sélectionneur a fait le choix d'éluder le sujet, préférant plutôt garder le silence.

Galthié peu épargné par les critiques après le Mondial

Une discrétion qui a suscité la colère de nombreux acteurs du rugby français. « Il ne fait que parler. Il gère sa conférence de presse, c'est tout en communication. Il reste calme, c'est très bien, tous les gens l'adorent, c'est parfait. Mais il élude tous les points qui nous chagrinent, nous les connaisseurs du rugby. Pourquoi on a perdu, quelle a été la gestion du groupe, pourquoi y a-t-il eu autant de blessés... Il enfume tout le monde avec ses datas et ce n'est pas respecter les gens qui aiment le rugby » , avait notamment commenté Richard Dourthe, ex-international français (31 sélections), sur le plateau du Canal Rugby Club .

«Je ne vois pas qui serait mieux armé et compétent que lui pour ce poste»